Отрывной пирог «Солнышко» с маком: пеку каждые выходные! Идея для завтрака

Отрывной пирог «Солнышко» с маком — семейная традиция за чаем! Этот пирог стал культовым в моей семье — золотистые «лучики» теста с ароматной маковой начинкой исчезают со стола мгновенно. Секрет в особой технике формирования: каждая порция отрывается легко, оставляя серединку-солнце. Нежное дрожжевое тесто и сладкий мак создают идеальный дуэт для воскресного чаепития.

Для теста растворите 10 г свежих дрожжей в 150 мл тёплого молока с 1 ст. л. сахара. Когда появится пена, добавьте 1 яйцо, 60 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и постепенно введите 400 г муки. Замесите эластичное тесто, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1 час.

Для начинки смешайте 200 г мака с 100 г сахара, 2 ст. л. мёда и 1 ч. л. ванилина. Подошедшее тесто раскатайте в круг, в центр выложите 3 ст. л. начинки. Оставшееся тесто нарежьте на «лучи» (16–18 полос), каждую смажьте начинкой и скрутите спиралью. Уложите лучи вокруг центра, слегка прижимая.

Выпекайте при 180 °C 25 минут до румяности. Горячий пирог смажьте сиропом (2 ст. л. мёда + 1 ст. л. воды).

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