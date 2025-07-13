Домашние едят, аж за ушами трещит: лимонное печенье с маком по-быстрому

Лимонное печенье с маком — это хрустящие по краям и нежные внутри лакомства с яркой цитрусовой ноткой и пикантностью мака. Домашние его едят, аж за ушами трещит, а готовится по-быстрому.

Рецепт: разотрите 100 г мягкого сливочного масла с 80 г сахара, добавьте цедру 1 лимона, 1 ст. л. лимонного сока, 1 яйцо и щепотку соли. Всыпьте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и 2 ст. л. мака, замесите тесто. Сформируйте шарики, выложите на противень, слегка прижмите вилкой и выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого края.

Готовое печенье получается маслянистым, с балансом сладости и легкой кислинки, а мак добавляет приятный хруст. Подавайте с чаем или кофе — аромат лимона поднимет настроение даже в хмурый день! Для эстетики перед выпечкой посыпьте печенье сахарной пудрой. Храните в жестяной банке, чтобы сохранить хрусткость.

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