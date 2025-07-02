Готовьте сразу двойную порцию! Эти рулетики с джемом исчезнут за минуту

Готовьте сразу двойную порцию! Эти рулетики с джемом исчезнут за минуту

Эти песочные печенья-рулетики с джемом — настоящее объедение, которое готовится проще простого! Делайте сразу двойную порцию, они исчезают за минуту.

Рулетики получаются нежными и рассыпчатыми снаружи, с ароматной сладкой начинкой внутри. Они буквально тают во рту, оставляя после себя приятное фруктовое послевкусие. Это тот случай, когда минимум усилий дает потрясающий результат.

Вам понадобится: 200 г муки, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо и любимый джем (лучше всего подойдет малиновый или абрикосовый).

Размягченное масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо, затем постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной 5 мм, равномерно распределите джем тонким слоем и аккуратно сверните в рулет.

Охладите в холодильнике 30 минут, затем нарежьте на кусочки толщиной 1 см. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

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