Милонов взялся за фильмы с бездетными «ведьмами под 40 лет» Милонов связал поздние браки в России с бездетными героинями в кинематографе

Позднее вступление в брак у российской молодежи связано с инфантильной молодежью, которая «непригодна для создания семьи», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, которое приводит «Газета.Ru», такая модель связана с бездетными героинями в кино и сериалах.

В каком сериале, в каком фильме мы видим успешный образ молодой семьи? Сейчас вообще его нет! Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся, — посетовал Милонов.

Парламентарий призвал запретить подобные произведения кинематографа, напомнив об уже существующих запретах на показ курения, употребления наркотиков и обнаженных людей. По его словам, персонажи в кино должны соответствовать определенным критериям.

Это как курильщики. Показывать их нельзя, — заключил Милонов.

Ранее Милонов заявлял, что необходимо жестко бороться с беспрецедентным ростом цен на такси. Он отметил, что для некоторых предпринимателей стихийные и чрезвычайные ситуации становятся поводом для получения сверхприбыли. Парламентарий добавил, что необходимо сдерживать стоимость перевозок.