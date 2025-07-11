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11 июля 2025 в 16:56

«Надо бить»: депутат Милонов резко высказался о таксистах, задирающих цены

Депутат Милонов назвал завышение цен на такси саботажем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо жестко бороться с беспрецедентным ростом цен на такси, заявил NEWS.ru депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он отметил, что для некоторых предпринимателей стихийные и чрезвычайные ситуации становятся поводом для получения сверхприбыли. Парламентарий добавил, что необходимо сдерживать стоимость перевозок.

С беспрецедентным ростом цен на такси нужно жестко бороться. Таким гражданам надо бить по рукам железной линейкой: подобное поведение можно воспринять как саботаж и распространение паники. Нужен механизм сдерживания необоснованного роста цен на услуги такси и перевозок, — сказал Милонов.

Ранее стало известно, что цены на поездки в столичном такси заметно выросли по сравнению с 2024 годом — на 70%. Стоимость одного километра поездки поднялась на 30,8%, утверждает Росстат. А по данным аналитического центра при правительстве, цены за 2024 год повысились на 25,2%.

Стоимость перевозки будет зависеть от спроса, количества свободных машин, а также погоды, происшествий в городе и многих других факторов. В корпоративном парке одной из столичных транспортных компаний рассказали, что количество непредвиденных ситуаций за этот год сильно увеличилось.

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