В Краснодарском крае на подъездах к Крымскому мосту организовали бесплатную раздачу воды, сообщает региональный оперативный штаб. Точки выдачи находятся у поворота на поселок Волна и в двух километрах от него в сторону Крымского моста.

В течение дня там работают две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда по мосту, выдают бутилированную воду. Этим занимаются около 10 волонтеров, — говорится в сообщении.

По данным оперативного информцентра о ситуации на автоподходах к мосту, максимальное число машин, скопившихся в очереди на подъезде к Крымскому мосту, утром 13 июля составляло 1150 автомобилей со стороны Тамани. Со стороны Керчи ближе к вечеру скапливалось 630 машин. По информации на 20:00, с обеих сторон Крымского моста не фиксируется затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

Накануне, 12 июля, перед въездами на Крымский мост образовалась очередь из почти тысячи автомобилей. Тогда время ожидания достигало двух часов. Проезд по Крымскому мосту был открыт только для легковых автомобилей, автобусов и микроавтобусов.