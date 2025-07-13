Раскрыт важный маневр российских военных в ДНР Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новохатского в ДНР

Российские военные выбили ВСУ из села Новохатское в ДНР, создав условия для выхода к новому участку границы с Днепропетровской областью, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он напомнил, что солдаты ВС РФ ранее сделали такой же маневр с селом Грушевским.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевского, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатского, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью, — сказал Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что переход села Карла Маркса в Донецкой Народной Республике под контроль Вооруженных сил России говорит об успешном продвижении армии на Южно-Донецком направлении. По его словам, в настоящее время военнослужащие планомерно выходят к административной границе ДНР.

Министерство обороны России объявило о взятии села Карла Маркса днем 13 июля. Вместе с этим военнослужащие установили контроль над Николаевкой в ДНР. В операции принимали участие бойцы группировки войск «Восток» и «Центр».