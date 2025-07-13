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13 июля 2025 в 19:31

ВСУ замалчивают инцидент с жестоким убийством майора

Руководство ВСУ пытается скрыть убийство майора отцом украинского солдата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командование ВСУ пытается скрыть факт расправы над майором службы психологической поддержки 57-й отдельной мотопехотной бригады Юрием Гладченко, которого убил отец одного из пропавших без вести солдат, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Официально же он погиб при невыясненных обстоятельствах.

В этой рядовой для Украины новости слишком много неизвестных. Ответить на вопросы помогли нам родственники пропавших без вести солдат ВСУ, которые уверены, что Гладченко был убит отчаявшимся отцом одного из солдат ВСУ, а командование украинской армии отдало приказ скрыть данный факт, чтобы не спровоцировать украинцев на аналогичные действия и в отношении других офицеров, — говорится в сообщении.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в Голосеевском районе Киева был застрелен полковник СБУ Иван Воронин. Согласно информации правоохранителей, в сотрудника ведомства было произведено пять выстрелов из пистолета, оснащенного глушителем. Стрелявшему удалось скрыться.

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