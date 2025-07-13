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13 июля 2025 в 15:00

Когда хочется вкусненького! Пеку «Сырные облака» с лимонной ноткой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный шортбред с тимьяном — изысканная соленая выпечка к аперитиву! Этот необычный вариант классического шотландского печенья покорит любителей сырных закусок. Хрустящая текстура с лёгкой рассыпчатостью, пикантные нотки сыра и лимонной цедры, тонкий аромат тимьяна — идеальное сочетание для винтажной сервировки. Такое печенье станет изюминкой сырной тарелки или оригинальной заменой хлеба к супу-пюре.

Натрите 100 г твёрдого сыра (пармезан или чеддер) на мелкой тёрке. Смешайте 80 г пшеничной и 80 г рисовой муки с 40 г кукурузного крахмала, добавьте 1/2 ч. л. разрыхлителя. В сухую смесь вмешайте сыр, цедру с половинки лимона и 1 ч. л. свежего тимьяна. Порубите 100 г охлаждённого сливочного масла кубиками, добавьте к муке и быстро перетрите пальцами в крошку. Замесите плотное тесто, скатайте в колбаску диаметром 4 см, заверните в пергамент и охладите 30 минут.

Нарежьте колбаску ломтиками по 1 см, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 15–18 минут до золотистого оттенка. Готовое печенье приобретёт насыщенный сырный аромат с травяными нотками.

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рецепты
кулинария
выпечка
печенье
Мария Левицкая
М. Левицкая
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