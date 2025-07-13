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13 июля 2025 в 21:05

В Полтаве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Полтаве прогремел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное». Информации о разрушениях пока не поступало. Отмечается, что в Киеве и некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

В настоящее время режим воздушной тревоги сохраняется в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, сказано в публикации. Комментариев от официальных лиц пока нет.

Ранее в украинском городе Сумы произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Кроме того, выяснилось, что жители Украины стали чаще передавать представителям пророссийского подполья координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Один из представителей Херсонского сопротивления связал это с серией успешных ударов по зданиям ТЦК в ряде областей Украины.

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