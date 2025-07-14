«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами

Врачи смогут официально назначать более широкий спектр биологически активных добавок после вступления в силу закона о контроле за оборотом БАДов, заявила NEWS.ru парафармацевт Юлия Попова. По ее словам, медики также смогут прописывать добавки в протокол лечения.

Врачи теперь могут официально назначать более широкий список БАДов, которые есть в перечне [разрешенных]. Их пропишут в официальных протоколах лечения. Ранее возможности медиков были ограничены даже в плане рекомендаций витаминов и минералов, так что и эти нововведения пойдут на пользу пациентам, — сказала Попова.

Она отметила, что повысится безопасность для покупателей, так как БАДы по-прежнему можно покупать без рецепта, однако усилятся проверки их качества в аптеках, магазинах и на маркетплейсах. По словам парафармацевта, вне зависимости от этого, важно консультироваться со специалистами перед приемом добавок, так как витамины могут навредить при бездумном употреблении.

Будут оперативно и без длительных судебных проволочек блокироваться сайты, продающие незарегистрированные и запрещенные в РФ добавки. Их перечень утвержден Минздравом и Роспотребнадзором. Поправки снизят риски покупки опасных добавок и повысят доверие к качественным БАДам, — добавила Попова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке интернет-площадок, продающих биологически активные добавки без маркировки. Кроме того, в реестр будут попадать сайты, на которых нельзя определить, как именно БАДы поступили на рынок.