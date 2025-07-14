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14 июля 2025 в 03:56

В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

Депутат Нилов предложил обязать мигрантов сдать анализы перед въездом в РФ

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым подготовили законопроект о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам, передает РИА Новости. Инициатива обяжет иностранцев предъявлять при въезде в Россию медицинские документы.

Авторы проекта предлагают расширить перечень обязательных справок для приезжих. Согласно пояснительной записке, при пересечении границы мигранты должны будут иметь при себе и предъявить целый ряд документов.

В частности, медицинскую страховку и справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, сифилиса и туберкулеза (анализы должны быть сделаны не ранее чем за 10 дней до въезда). Помимо этого, приезжим потребуются результаты теста на отсутствие наркотических и психотропных веществ в организме (срок действия теста — не более 72 часов до въезда).

В условиях внутреннего кадрового дефицита мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера, — сказал Нилов.

Разработчики законопроекта считают, что эти меры помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения России и предотвратить въезд иностранных работников с социально опасными заболеваниями. Проект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что около 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале. Он подчеркнул, что в Свердловской области проблему нехватки работников собираются решать не только за счет индийских мигрантов, но и работников из Шри-Ланки, а также КНДР.

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