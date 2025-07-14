Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы BFMTV: французский заключенный покинул тюрьму в сумке сокамерника

Невероятный побег произошел в тюрьме под Лионом, передает BFMTV. 20-летний заключенный сбежал, спрятавшись в сумке освобождаемого сокамерника. Дерзкий план удался благодаря серии тюремных просчетов, что признает администрация.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу 11 июля в тюрьме Лион-Корбас на юго-востоке Франции. Молодой человек, уже отбывавший несколько сроков лишения свободы, воспользовался моментом, когда его сокамерник, закончивший свой срок, покидал учреждение. Беглец сумел спрятаться в сумке для белья, с которой тот выходил.

Как уточняется в заявлении тюремной службы, сбежавший заключенный также находился под следствием по делу, связанному с организованной преступностью. Его криминальный путь начался еще в несовершеннолетнем возрасте, а текущее наказание он отбывал за различные правонарушения, включая преступления, связанные с торговлей людьми, и кражу.

Директор тюремной администрации Себастьен Ковел признал серьезность произошедшего, назвав причиной побега «системные ошибки и серию серьезных нарушений». В настоящее время ведется расследование обстоятельств дерзкого побега и поиски сбежавшего преступника.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в городе Таджура, расположенном к востоку от Триполи, сбежало большое количество заключенных. В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой «Аль-Джудейда» произошла паника. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы. Их точное число неизвестно.