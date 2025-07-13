Когда лень готовить! «Ананасовые поцелуйчики» из готового теста — вкуснота!

Ананасы в слоёном тесте — тропическое наслаждение за 20 минут! Что может быть проще и вкуснее, чем хрустящие слоёные рулетики с сочной ананасовой начинкой? Это идеальный десерт для неожиданных гостей или когда просто хочется чего-то сладкого, но нет времени на сложные рецепты. Готовится моментально из доступных ингредиентов, а результат впечатляет — нежное тесто с карамелизованными ананасами внутри и хрустящей сахарной корочкой снаружи.

Разморозьте 500 г готового слоёного теста и раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм. Нарежьте на прямоугольники 10×15 см. На каждый выложите по 2–3 кусочка консервированных ананасов (свежие нужно предварительно карамелизовать на сковороде с сахаром), посыпьте щепоткой корицы. Края защипните, формируя аккуратные конвертики. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахарным песком и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут до золотистого цвета.

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