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14 июля 2025 в 10:55

Политолог раскрыл коварный антироссийский план с «уткой» о Путине и Трампе

Политолог Марков: слухи о якобы наступлении ВС РФ нужны для создания истерики

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространяемые западными СМИ слухи, что ВС РФ в следующие 60 дней якобы планируют большое наступление на Украине, нужны для создания антироссийской истерики, заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, эта информация не соответствует действительности. По версии СМИ, об этом президент США Дональд Трамп якобы сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в частном разговоре, при этом американскому лидеру такие данные в ходе телефонного разговора сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин просто, видимо, заявил, что если мирного соглашения не будет, то армия России продолжит свое наступление. И это наступление будет продолжаться до того момента, когда Россия освободит все юридически российские территории и создаст зону безопасности на территории Украины. А все это вранье западных СМИ про якобы наступление армии России в следующие 60 дней имеет целью создать антироссийскую истерику в важный момент, когда Трамп меняет свою политику в отношении России, — написал эксперт.

До этого Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп получил намек от российского лидера по Украине. По информации портала, хозяин Белого дома утверждает, что коллега якобы дал ему понять, что ВС России в ближайшие несколько месяцев планируют наступление на востоке страны. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Ранее президент США в комментарии для СМИ сообщил, что готовится к важному заявлению по России, которое должно быть озвучено в понедельник, 14 июля. Однако Трамп не стал раскрывать, о чем конкретно он хочет объявить.

Сергей Марков
Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
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