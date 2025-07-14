Известную телеведущую госпитализировали на фоне онкологии

Telegram-канал Mash сообщил, что известную телеведущую Татьяну Миткову срочно доставили в одну из больниц столицы. По информации источника, здоровье 69-летней журналистки ухудшилось из-за ослабленного иммунитета на фоне многолетнего лечения онкологического заболевания.

Канал отмечает, что врачи провели консилиум и решили продолжить текущий курс химиотерапии, который Миткова проходит с 2016 года. При этом онкологию у нее обнаружили в 2009-м, а спустя семь лет медики выявили метастазы. Несмотря на борьбу с болезнью, телеведущая сохраняет активность и продолжает работать.

Татьяна Миткова — одна из самых известных тележурналисток России, прославившаяся благодаря работе на НТВ и Первом канале. Ее карьера началась в 1980-х, а за вклад в телевещание она удостоилась нескольких наград, включая престижную премию ТЭФИ.

Ранее стало известно, что российского телеведущего, зоолога Николая Дроздова экстренно госпитализировали, чтобы провести операцию на коленях. По данным источника, у 88-летнего журналиста были проблемы с суставами.