Рулет из детства! Простая вкусняшка из бисквита и повидла! Этот простой и нежный десерт, который легко приготовить дома. Воздушный бисквит с ароматным повидлом внутри создаёт уютное настроение и возвращает к тёплым детским воспоминаниям.
Ингредиенты
- Яйца — 6 шт.
- Сахар — 200 г
- Мука — 200 г
- Соль — щепотка
- Повидло или джем — по вкусу
- Сахарная пудра — для посыпки
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром 5–7 минут до светлой и пышной массы. Аккуратно вмешайте муку и соль лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Разогрейте духовку до 180 °C, застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто тонким слоем и разровняйте.
- Выпекайте 10–12 минут до золотистой корочки, проверяя готовность зубочисткой. Готовый корж накройте влажным полотенцем на 2–3 минуты. Снимите пергамент и намажьте тёплый корж повидлом. Сворачивайте рулет с помощью полотенца или пергамента, дайте остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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