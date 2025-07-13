Рулет из детства! Простая вкусняшка из бисквита и повидла

Рулет из детства! Простая вкусняшка из бисквита и повидла

Рулет из детства! Простая вкусняшка из бисквита и повидла! Этот простой и нежный десерт, который легко приготовить дома. Воздушный бисквит с ароматным повидлом внутри создаёт уютное настроение и возвращает к тёплым детским воспоминаниям.

Ингредиенты

Яйца — 6 шт.

Сахар — 200 г

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Повидло или джем — по вкусу

Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром 5–7 минут до светлой и пышной массы. Аккуратно вмешайте муку и соль лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Разогрейте духовку до 180 °C, застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто тонким слоем и разровняйте. Выпекайте 10–12 минут до золотистой корочки, проверяя готовность зубочисткой. Готовый корж накройте влажным полотенцем на 2–3 минуты. Снимите пергамент и намажьте тёплый корж повидлом. Сворачивайте рулет с помощью полотенца или пергамента, дайте остыть. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили сытный рулет с красной рыбой и яйцами! Идеальное начало утра за 10 минут.