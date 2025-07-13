Торт «А-ля тирамису» — десерт к чашке чая! Вкусняшка с печенье и кофе

Торт «А-ля тирамису» — десерт к чашке чая! Вкусняшка с печенье и кофе

Торт «А-ля тирамису» — вкусный десерт к чашке чая! Это нежный и воздушный десерт, который идеально подходит для любого случая. Сочетание мягкого крема и хрустящего печенья создаёт неповторимый нежный вкус, а простой рецепт позволит легко приготовить этот тортик в домашних условиях, радуя близких и друзей.

Ингредиенты

Сахар — 1 стакан

Яйцо куриное — 1 шт.

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Молоко тёплое — 1 стакан

Кофе — 2 ч. л.

Картофельный крахмал — 1/2 ст. л.

Масло сливочное — 200 г

Печенье для тирамису — 420 г (около 55 шт.)

Какао — для оформления

Приготовление:

Взбить сахар с яйцом. Добавить муку молоко и крахмал. Варить на слабом огне до густой консистенции, постоянно помешивая. Остудить массу. Добавить сливочное масло, кофе и взбить миксером. Охладить крем в холодильнике. В форму выложить печенье в 5 слоёв по 11 шт., промазывая каждый кремом. Верх посыпать обильно какао через сито. Поставить в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.

Такой торт легко станет звездой любого чаепития. Нежность в каждом кусочке!

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