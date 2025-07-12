Сытный рулет с красной рыбой и яйцами! Идеальное начало утра за 10 минут

Сытный рулет с красной рыбой и яйцами! Идеальное начало утра за 10 минут

Сытный рулет с красной рыбой и яйцами! Идеальное начало утра за 10 минут! Отличный завтрак, который выглядит эффектно, готовится быстро и действительно вкусный. Сочетание мягкого лаваша, нежной красной рыбы, яиц и творожного сыра делает блюдо сытным, свежим и визуально аппетитным. Подойдёт и для быстрого перекуса, и для подачи на стол.

Ингредиенты

Лаваш – 1 шт.

Творожный сыр – 3 ст. л

Яйцо варёное – 3 шт.

Красная рыба – 150 гр

Зелёный лук – пучок

Приготовление

Нарежьте рыбу тонкими слайсами, яйца — кубиком, лук — тонкими кольцами. Лаваш смажьте творожным сыром по всей площади. Выложите начинку горизонтальными полосками в таком порядке: зелёный лук, затем варёное яйцо, сверху ломтики рыбы. Сверните лаваш в плотный рулет, стараясь не смещать слои начинки. При желании сбрызните рулет бальзамическим уксусом и посыпьте обжаренным кунжутом. Нарежьте на ровные порционные кусочки.

Получаются сытные, вкусные и аппетитные роллы, которые легко повторить каждый день.

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