Еще никто не устоял перед этим крабовым рулетом — готовится проще простого

Этот рулет из лаваша с крабовыми палочками — идеальное решение для быстрой и вкусной закуски. Нежная начинка из крабовых палочек, свежих овощей и сыра делает его универсальным блюдом для любого случая. Готовится просто, а выглядит празднично и аппетитно.
Ингредиенты:
- лаваш — 2 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите, остудите и натрите на терке.
- Крабовые палочки, огурец и перец нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу.
- Равномерно распределите начинку по лавашу и плотно сверните рулет.
- Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.
Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Такая закуска отлично сочетается с зеленью и свежими овощами.
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