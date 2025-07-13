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13 июля 2025 в 17:25

Еще никто не устоял перед этим крабовым рулетом — готовится проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет из лаваша с крабовыми палочками — идеальное решение для быстрой и вкусной закуски. Нежная начинка из крабовых палочек, свежих овощей и сыра делает его универсальным блюдом для любого случая. Готовится просто, а выглядит празднично и аппетитно.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите, остудите и натрите на терке.
  2. Крабовые палочки, огурец и перец нарежьте мелкими кубиками.
  3. Сыр натрите на мелкой терке.
  4. Смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу.
  5. Равномерно распределите начинку по лавашу и плотно сверните рулет.
  6. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Такая закуска отлично сочетается с зеленью и свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рулеты
рецепты
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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