Еще никто не устоял перед этим крабовым рулетом — готовится проще простого

Еще никто не устоял перед этим крабовым рулетом — готовится проще простого

Этот рулет из лаваша с крабовыми палочками — идеальное решение для быстрой и вкусной закуски. Нежная начинка из крабовых палочек, свежих овощей и сыра делает его универсальным блюдом для любого случая. Готовится просто, а выглядит празднично и аппетитно.

Ингредиенты:

лаваш — 2 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

яйца куриные — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

огурец — 1 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Яйца отварите, остудите и натрите на терке. Крабовые палочки, огурец и перец нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу. Равномерно распределите начинку по лавашу и плотно сверните рулет. Заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки. Такая закуска отлично сочетается с зеленью и свежими овощами.

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