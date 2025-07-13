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13 июля 2025 в 12:25

Быстрый и легкий перекус за 20 минут! Кабачковые улитки с сырной начинкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулетики с ветчиной и сыром — нежная закуска за 20 минут! Лето — идеальное время для легких и вкусных блюд из кабачков. Эти рулетики сочетают нежность молодых овощей с пикантностью ветчины и сливочностью сыра. Закуска выглядит празднично, но готовится элементарно из доступных ингредиентов. Подойдет как для фуршета, так и для семейного ужина.

Молодые кабачки (2 шт.) нарежьте вдоль тонкими пластинами толщиной 3-4 мм. Посолите, оставьте на 5 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте ломтики на гриле или сковороде с каплей масла по 1 минуте с каждой стороны до мягкости.

Для начинки смешайте 150 г творожного сыра с 1 зубчиком чеснока, зеленью и специями. На каждый кабачковый ломтик намажьте сырную пасту, сверху положите полоску ветчины (100 г) и посыпьте тёртым твёрдым сыром (50 г). Аккуратно сверните рулетики, закрепите шпажкой.

Подавайте охлаждёнными, украсив зеленью и вишнёвыми помидорами. Для пикантности можно добавить в сырную начинку немного горчицы или вяленых томатов. Эти рулетики хороши и в горячем виде — просто запеките их 10 минут в духовке под сырной корочкой.

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рецепты
кабачки
рулеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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