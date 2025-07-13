Кабачки с начинкой, от которых все без ума! Закуска из простых продуктов

Кабачки с начинкой, от которых все без ума! Закуска из простых продуктов

Кабачки с начинкой, от которых все без ума! Закуска из простых продуктов! Кабачки с хрустящей корочкой и нежной начинкой — отличная закуска на любой случай. Сочетание плавленого сыра, яиц и свежих летних помидоров создаёт яркий вкус и легкость. Отлично подходит как для легкого ужина, так и праздничного стола.

Ингредиенты

Кабачки – 4 шт.

Плавленый сырок – 2 шт.

Варёные яйца – 4 шт.

Помидоры – 1–2 шт.

Чеснок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Майонез – 1 ст. л

Зелень – по желанию

Приготовление

Нарежьте кабачки кольцами, обваляйте сначала в кукурузной муке, затем в яйце. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Для начинки измельчите плавленый сырок, варёные яйца, помидоры и чеснок. Добавьте майонез, соль, перец и зелень, тщательно перемешайте. Намажьте начинку на кабачки, по желанию накройте сверху другим кольцом или оставьте закуску открытой.

Подавайте холодными — так вкус раскроется лучше, будет насыщеннее и ярче.

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