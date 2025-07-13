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13 июля 2025 в 07:30

Кабачки с начинкой, от которых все без ума! Закуска из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки с начинкой, от которых все без ума! Закуска из простых продуктов! Кабачки с хрустящей корочкой и нежной начинкой — отличная закуска на любой случай. Сочетание плавленого сыра, яиц и свежих летних помидоров создаёт яркий вкус и легкость. Отлично подходит как для легкого ужина, так и праздничного стола.

Ингредиенты

  • Кабачки – 4 шт.
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Варёные яйца – 4 шт.
  • Помидоры – 1–2 шт.
  • Чеснок – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез – 1 ст. л
  • Зелень – по желанию

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки кольцами, обваляйте сначала в кукурузной муке, затем в яйце. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой корочки. Для начинки измельчите плавленый сырок, варёные яйца, помидоры и чеснок. Добавьте майонез, соль, перец и зелень, тщательно перемешайте.
  2. Намажьте начинку на кабачки, по желанию накройте сверху другим кольцом или оставьте закуску открытой.

Подавайте холодными — так вкус раскроется лучше, будет насыщеннее и ярче.

Ранее мы готовили баклажаны по-французски. Лёгкое блюдо с тягучим сыром и помидорами.

кабачки
яйца
сыр
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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