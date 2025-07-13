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13 июля 2025 в 20:43

В Одесской области на берег выбросило десятки тысяч крабов и скатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одесской области на морской берег выбросило десятки тысяч крабов и скатов, сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя соответствующие видео. На них видно, как песчаные пляжи буквально усеяны морскими обитателями.

По данным издания, все произошло на Тузловских лиманах — на юге Одесской области, между Черным морем и Дунаем. Предполагается, что массовый выброс произошел из-за подъема холодной воды с глубины моря.

Ранее сообщалось, что в Авачинском заливе у побережья Камчатки исследователи обнаружили новорожденного детеныша косатки, запутавшегося в пластиковой ленте. Этот мусор представляет серьезную угрозу для жизни морского млекопитающего. Отмечалось, что команда специалистов намерена как можно скорее помочь животному.

До этого свыше 150 малых косаток выбросились на берег на северо-западе острова Тасмания, 14 из которых погибли. Животных обнаружили недалеко от места, где река Артур впадает в океан. При этом помочь выбросившимся на берег косаткам было сложно из-за удаленности побережья. Подобных случаев в Тасмании не было уже более 50 лет.

Украина
Одесская область
берега
Черное море
крабы
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