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13 июля 2025 в 20:40

«Билет к могильщику»: на Западе раскрыли судьбу британцев на Украине

Журналист Боуз: отправившихся на Украину британцев уничтожат

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В случае отправки британских военных на территорию Украины их ожидает уничтожение, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. По его мнению, Лондону не стоит рассчитывать на успех подобной миссии.

Русские уничтожат британскую армию, и это при условии, что Стармеру удастся найти кого-нибудь достаточно глупого, чтобы подписаться на билет в один конец к могильщику, — написал Боуз.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности страны к возможному военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что Лондон наращивает оборонные ресурсы и укрепляет промышленную базу — это сигнал Москве. По словам Хили, власти принимают меры на случай прямой угрозы.

Позднее стало известно, что порт Роттердама — крупнейший в Европе — начал подготовку к потенциальному конфликту, включая учения по приему кораблей НАТО с военными грузами. Администрация резервирует причалы для американских и европейских судов, координируя действия с бельгийским портом Антверпен. Ежегодно в Роттердам заходит от четырех до пяти кораблей с военной техникой, теперь их число может увеличиться.

Россия
Британия
Украина
Чей Боуз
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