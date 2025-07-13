Жарим кабачки без тонны масла: эта закуска с чесночным соусом затмит мясо

Жарим кабачки без тонны масла: эта закуска с чесночным соусом затмит мясо

Жарим кабачки без тонны масла! Эта закуска с чесночным соусом затмит даже мясо на столе. Попробуйте, и вы забудете о других методах приготовления кабачков.

Для приготовления понадобится 2 молодых кабачка, 2 ст. л. муки, соль, перец, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза и немного зелени. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 5 мм, посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обваляйте каждый ломтик в муке — это даст хрустящую корочку без лишнего масла. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла, выложите кабачки в один слой и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для соуса смешайте майонез, пропущенный через пресс чеснок, щепотку соли и рубленую зелень. Готовые кабачки уложите на тарелку слоями, смазав соусом. Это простая закуска, но настолько вкусная, что исчезает со стола моментально!

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