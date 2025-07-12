Если рыбка, то такая — сочные рулетики из скумбрии с овощами

Если рыбка, то такая — сочные рулетики из скумбрии с овощами

Эти рулетики из скумбрии с овощной начинкой — настоящая находка для любителей рыбы. Нежные, сочные и ароматные, они готовятся просто, а результат впечатляет даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

филе скумбрии — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сыр твердый — 50 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

приправа для рыбы — 0,5 ч. л.;

желатин — 3 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на масле до мягкости. Филе очистите от костей, посолите, поперчите. Равномерно распределите овощную начинку по филе, посыпьте тертым сыром и желатином. Сверните рулетики, плотно заверните в пищевую пленку. Варите в кипящей воде 15 минут. Охладите под гнетом в холодильнике 8 часов.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.