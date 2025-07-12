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12 июля 2025 в 15:10

Если рыбка, то такая — сочные рулетики из скумбрии с овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рулетики из скумбрии с овощной начинкой — настоящая находка для любителей рыбы. Нежные, сочные и ароматные, они готовятся просто, а результат впечатляет даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

  • филе скумбрии — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • приправа для рыбы — 0,5 ч. л.;
  • желатин — 3 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на масле до мягкости.
  2. Филе очистите от костей, посолите, поперчите.
  3. Равномерно распределите овощную начинку по филе, посыпьте тертым сыром и желатином.
  4. Сверните рулетики, плотно заверните в пищевую пленку.
  5. Варите в кипящей воде 15 минут.
  6. Охладите под гнетом в холодильнике 8 часов.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рыба
рулеты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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