Если рыбка, то такая — сочные рулетики из скумбрии с овощами

Эти рулетики из скумбрии с овощной начинкой — настоящая находка для любителей рыбы. Нежные, сочные и ароматные, они готовятся просто, а результат впечатляет даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты:
- филе скумбрии — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сыр твердый — 50 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- приправа для рыбы — 0,5 ч. л.;
- желатин — 3 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на масле до мягкости.
- Филе очистите от костей, посолите, поперчите.
- Равномерно распределите овощную начинку по филе, посыпьте тертым сыром и желатином.
- Сверните рулетики, плотно заверните в пищевую пленку.
- Варите в кипящей воде 15 минут.
- Охладите под гнетом в холодильнике 8 часов.
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