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12 июля 2025 в 20:38

Часть Запорожья погрузилась во тьму

Балицкий: в двух городах и четырех округах Запорожья отключили электричество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Мелитополе, Бердянске и четырех округах Запорожской области временно отключили электроэнергию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, причина в критической нагрузке на оборудование.

В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети проводятся работы по переводу нагрузок, — написал он.

Отключения затронули часть потребителей в Васильевском, Токмакском, Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Кроме того, в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах временно ограничили подачу воды до стабилизации энергоснабжения.

Ранее Балицкий рассказал, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий через мессенджеры передают российским властям сведения о расположении ТЦК. Также через интернет они отправляют данные о дислокации ВСУ. Таким образом украинцы просят ударить по этим объектам для их уничтожения, пояснил губернатор.

Запорожская область
Евгений Балицкий
электричество
отключения
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