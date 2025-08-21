Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:12

В Запорожье пообещали наладить поставки топлива к началу сентября

Глава Запорожья Балицкий: вопрос дефицита топлива решат в начале сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Запорожской области решат проблемы с дефицитом бензина к первой декаде сентября, заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, нехватка связана с пиковым потреблением топлива.

Администрацией губернатора и Правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в область. Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива — первая декада сентября, — сообщил Балицкий.

Глава региона напомнил, что в области дефицит топлива дополнительно усложняется логистикой. Вопрос находится на постоянном контроле правительства России, добавил он.

Отмечается, что с нехваткой бензина также столкнулись жители Приморского края. Очевидцы сообщали о проблемах на АЗС, связанных с популярными марками топлива. Автомобилисты жаловались, что им пришлось стоять в пробках на подъездах к автозаправочным станциям и брать с собою канистры.

Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области полностью возобновили подачу электричества. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

Запорожская область
Евгений Балицкий
бензин
дефициты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.