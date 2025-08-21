В Запорожье пообещали наладить поставки топлива к началу сентября Глава Запорожья Балицкий: вопрос дефицита топлива решат в начале сентября

Власти Запорожской области решат проблемы с дефицитом бензина к первой декаде сентября, заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, нехватка связана с пиковым потреблением топлива.

Администрацией губернатора и Правительства Запорожской области проработаны механизмы доставки топлива в область. Прогнозируемый срок стабилизации розничного рынка топлива — первая декада сентября, — сообщил Балицкий.

Глава региона напомнил, что в области дефицит топлива дополнительно усложняется логистикой. Вопрос находится на постоянном контроле правительства России, добавил он.

Отмечается, что с нехваткой бензина также столкнулись жители Приморского края. Очевидцы сообщали о проблемах на АЗС, связанных с популярными марками топлива. Автомобилисты жаловались, что им пришлось стоять в пробках на подъездах к автозаправочным станциям и брать с собою канистры.

Ранее Балицкий сообщил, что в Запорожской области полностью возобновили подачу электричества. Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную работу.