Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 20:14

Медик ВСУ вернула все полученные награды Зеленскому

Медик ВСУ вернула награды Зеленскому из-за лишения гражданства митрополита УПЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боевой медик ВСУ Лариса Бродецкая вернула президенту Украины Владимиру Зеленскому полученные во время службы государственные награды, сообщает украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащая приняла такое решение в знак протеста против лишения митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (Ореста Березовского) гражданства.

Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила о возвращении всех наград и орденов, полученных ею за время его президентства, а также выразила полную поддержку преследуемому главе УПЦ, — написал Бондаренко.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о лишении гражданства Онуфрия из-за получения им российского паспорта в 2002 году. По данным СБУ, он скрывал его от властей. В ведомстве также заявили, что священнослужитель поддерживал связи с РПЦ и препятствовал независимости украинской церкви.

До этого Союз православных журналистов сообщил, что указ Зеленского о лишении гражданства митрополита Онуфрия был засекречен, как и аналогичные документы в отношении 13 иерархов УПЦ. По мнению диакона Андрея Глущенко, это создает давление на церковь и угрозу депортации.

ВСУ
Владимир Зеленский
УПЦ
онуфрий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Макрон раскрыл статус Новой Каледонии
Женщина стала жертвой авиаудара ЦАХАЛ по Ливану
Напавший на школьниц в Подмосковье подросток объяснил агрессию мизогинией
Хлесткий удар Шлеменко закончил бой для испанца в рамках SFC
На Красной площади караульный помог сослуживцу справиться с жарой
Стало известно, кто оказался отцом избившего двух школьниц подростка
В России предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
Оторвавшаяся от ветра крыша медкомплекса в Москве попала на видео
Появилось видео последствий урагана в Москве и Подмосковье
Стала известна причина окутавшего Нижний Новгород зловония
Раскрыто имя теннисистки, превзошедшей Шарапову по титулам на Уимблдоне
Часть Запорожья погрузилась во тьму
«Есть право выбора»: Роднина о жизни в США
Обвиняемого в растрате директора МХАТа заметили в необычном месте
ЦСКА стал обладателем Суперкубка России
Солдаты ВСУ массово дезертируют из элитного батальона «Волки да Винчи»
Жизнь в США, слухи о свадьбе, вещества: где сейчас актер Юрий Колокольников
Медик ВСУ вернула все полученные награды Зеленскому
Юрист раскрыл, что грозит летавшей на военном самолете блогерше
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.