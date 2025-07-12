Медик ВСУ вернула все полученные награды Зеленскому

Боевой медик ВСУ Лариса Бродецкая вернула президенту Украины Владимиру Зеленскому полученные во время службы государственные награды, сообщает украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. По его словам, военнослужащая приняла такое решение в знак протеста против лишения митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (Ореста Березовского) гражданства.

Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила о возвращении всех наград и орденов, полученных ею за время его президентства, а также выразила полную поддержку преследуемому главе УПЦ, — написал Бондаренко.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о лишении гражданства Онуфрия из-за получения им российского паспорта в 2002 году. По данным СБУ, он скрывал его от властей. В ведомстве также заявили, что священнослужитель поддерживал связи с РПЦ и препятствовал независимости украинской церкви.

До этого Союз православных журналистов сообщил, что указ Зеленского о лишении гражданства митрополита Онуфрия был засекречен, как и аналогичные документы в отношении 13 иерархов УПЦ. По мнению диакона Андрея Глущенко, это создает давление на церковь и угрозу депортации.