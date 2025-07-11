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11 июля 2025 в 22:00

Готовлю ужин без заморочек: минтай в сметанной заливке за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в сметанной заливке — сочное удовольствие без хлопот! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется вкусной рыбки без лишних телодвижений. Минтай получается настолько нежным, что его можно есть даже ложкой! А сметанный соус превращает простую рыбу в настоящий деликатес.

Берём 500 г филе минтая (можно и целые тушки, но тогда чистим и потрошим). Режем на порционные куски, солим, перчим и обваливаем в муке — это даст нам золотистую корочку. На разогретой сковороде с 2 ст. л. масла обжариваем рыбу по 2 минуты с каждой стороны до лёгкой румяности.

Теперь волшебная заливка: в той же сковороде пассеруем 1 мелко нарезанную луковицу до прозрачности. Добавляем 200 г сметаны (20%), 50 мл воды, щепотку мускатного ореха и 1 ч. л. лимонного сока. Доводим до лёгкого кипения, возвращаем рыбу в сковороду.

Тушим под крышкой на самом маленьком огне 10–15 минут. В конце посыпаем рубленым укропом — он удивительно раскрывает вкус. Секрет успеха — не передержать, иначе рыба станет суховатой. Идеально, когда минтай легко разделяется на нежные хлопья.

Подаём с картофельным пюре или рисом, обильно поливая тем самым волшебным соусом. Он получается настолько вкусным, что хочется вылизать тарелку! Этот незамысловатый рецепт доказывает: даже из бюджетной рыбы можно сделать шедевр. Попробуйте — и минтай станет частым гостем на вашем столе.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!

минтай
рыба
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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