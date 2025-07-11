Такую капусту домашние обожают! Слоеные рулетики с капустой и яйцом!

Слоёные рулетики с капустой и яйцом — хрустящий восторг! Эти золотистые рулетики стали моей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное. Хрустящие снаружи, сочные внутри — они хороши и горячими, и холодными. А главное — готовятся проще простого!

Начнём с начинки. Мелко шинкуем 300 г белокочанной капусты, обжариваем на сковороде с 1 ст. л. масла до мягкости. В конце добавляем мелко нарезанный лук, соль и перец по вкусу. 3 яйца отвариваем вкрутую, рубим кубиками и смешиваем с остывшей капустой. Для пикантности можно добавить щепотку молотого кориандра.

Раскатываем 500 г готового слоёного теста (я использую дрожжевое) в пласт толщиной 3-4 мм. Разрезаем на полоски шириной 10–12 см. На каждую полоску выкладываем начинку, оставляя свободными края по 1 см. Сворачиваем рулетики, плотно защипывая концы, чтобы не вытек сок.

Выкладываем на противень швом вниз, смазываем взбитым яйцом или молоком для румяной корочки. Выпекаем при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подаём со сметаной или соусом на основе йогурта с чесноком.

Секрет успеха — не переборщить с начинкой, иначе рулетики могут разорваться. Идеально, когда теста и начинки примерно поровну. Эти хрустящие спиральки хороши и как самостоятельная закуска, и как дополнение к супу вместо хлеба. Попробуйте — и обычная капуста заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!