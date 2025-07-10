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10 июля 2025 в 10:34

Превращаю обычную капусту в шедевр! Салат коул слоу с изюминкой за 20 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коул слоу с кунжутной заправкой — хрустящая свежесть в каждой ложке! Этот вариант классического салата поразит вас нежным сочетанием хрустящих овощей, пикантной заправки и ароматных орехов. Идеальный баланс вкусов и текстур — то что нужно для летнего меню!

Начинаем с подготовки овощей. Четвертинку кочана белокочанной капусты шинкуем тоненькой соломкой — так салат получится особенно нежным. Одну небольшую морковку натираем на крупной терке для сочности. Сладкую луковицу режем полукольцами — если лук слишком острый, можно предварительно замариновать его в уксусе с водой. Два черешка сельдерея нарезаем небольшими кусочками — они добавят приятную горчинку.

Теперь готовим изюминку салата — кунжутную заправку. В пиале соединяем яичный желток (вареный или сырой — по желанию), чайную ложку зернистой горчицы и столько же белого винного уксуса. Постепенно вводим три столовые ложки ароматного кунжутного масла, взбивая до однородности. Получается нежная, чуть острая эмульсия с ореховым послевкусием.

На сухой сковороде обжариваем полстакана кешью до золотистого цвета и появления тонкого орехового аромата. Даем немного остыть — они добавят салату приятный хруст и насыщенность.

Соединяем все подготовленные ингредиенты в большой салатнице: капусту, морковь, лук, сельдерей. Добавляем горсть мелко нарезанной петрушки для свежести. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем. В последний момент всыпаем орехи — так они сохранят свою хрусткость.

Салат лучше подавать сразу, пока овощи остаются хрустящими. Он идеально дополнит мясные блюда на гриле или станет легким самостоятельным перекусом.

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салаты
заправки
капуста
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
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