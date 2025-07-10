Превращаю обычную капусту в шедевр! Салат коул слоу с изюминкой за 20 минут

Превращаю обычную капусту в шедевр! Салат коул слоу с изюминкой за 20 минут

Коул слоу с кунжутной заправкой — хрустящая свежесть в каждой ложке! Этот вариант классического салата поразит вас нежным сочетанием хрустящих овощей, пикантной заправки и ароматных орехов. Идеальный баланс вкусов и текстур — то что нужно для летнего меню!

Начинаем с подготовки овощей. Четвертинку кочана белокочанной капусты шинкуем тоненькой соломкой — так салат получится особенно нежным. Одну небольшую морковку натираем на крупной терке для сочности. Сладкую луковицу режем полукольцами — если лук слишком острый, можно предварительно замариновать его в уксусе с водой. Два черешка сельдерея нарезаем небольшими кусочками — они добавят приятную горчинку.

Теперь готовим изюминку салата — кунжутную заправку. В пиале соединяем яичный желток (вареный или сырой — по желанию), чайную ложку зернистой горчицы и столько же белого винного уксуса. Постепенно вводим три столовые ложки ароматного кунжутного масла, взбивая до однородности. Получается нежная, чуть острая эмульсия с ореховым послевкусием.

На сухой сковороде обжариваем полстакана кешью до золотистого цвета и появления тонкого орехового аромата. Даем немного остыть — они добавят салату приятный хруст и насыщенность.

Соединяем все подготовленные ингредиенты в большой салатнице: капусту, морковь, лук, сельдерей. Добавляем горсть мелко нарезанной петрушки для свежести. Поливаем заправкой, аккуратно перемешиваем. В последний момент всыпаем орехи — так они сохранят свою хрусткость.

Салат лучше подавать сразу, пока овощи остаются хрустящими. Он идеально дополнит мясные блюда на гриле или станет легким самостоятельным перекусом.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.