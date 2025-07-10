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10 июля 2025 в 07:12

Третий месяц готовлю на завтрак эти вкуснющие рулеты: чудо из микроволновки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рулетики из куриного филе с сыром и зеленью стали настоящим спасением для быстрых и вкусных завтраков. Нежная курочка, расплавленный сыр и ароматная зелень — сочетание, от которого невозможно отказаться. Приготовьте партию заранее, и утро будет начинаться с удовольствия.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 1 кг;
  • сыр — 200 г;
  • шпинат или укроп — 1 пучок;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать пластами, слегка отбить.
  2. Сыр натереть, зелень и чеснок мелко порубить.
  3. На каждый пласт филе выложить начинку, свернуть рулетиком.
  4. Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки.
  5. Остудить, завернуть в фольгу и заморозить.
  6. Перед подачей разогреть в микроволновке 2 минуты.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
завтраки
рулеты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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