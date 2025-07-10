Третий месяц готовлю на завтрак эти вкуснющие рулеты: чудо из микроволновки

Третий месяц готовлю на завтрак эти вкуснющие рулеты: чудо из микроволновки

Эти рулетики из куриного филе с сыром и зеленью стали настоящим спасением для быстрых и вкусных завтраков. Нежная курочка, расплавленный сыр и ароматная зелень — сочетание, от которого невозможно отказаться. Приготовьте партию заранее, и утро будет начинаться с удовольствия.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг;

сыр — 200 г;

шпинат или укроп — 1 пучок;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

паприка — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Куриное филе нарезать пластами, слегка отбить. Сыр натереть, зелень и чеснок мелко порубить. На каждый пласт филе выложить начинку, свернуть рулетиком. Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки. Остудить, завернуть в фольгу и заморозить. Перед подачей разогреть в микроволновке 2 минуты.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.