Третий месяц готовлю на завтрак эти вкуснющие рулеты: чудо из микроволновки

Эти рулетики из куриного филе с сыром и зеленью стали настоящим спасением для быстрых и вкусных завтраков. Нежная курочка, расплавленный сыр и ароматная зелень — сочетание, от которого невозможно отказаться. Приготовьте партию заранее, и утро будет начинаться с удовольствия.
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 кг;
- сыр — 200 г;
- шпинат или укроп — 1 пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Куриное филе нарезать пластами, слегка отбить.
- Сыр натереть, зелень и чеснок мелко порубить.
- На каждый пласт филе выложить начинку, свернуть рулетиком.
- Обжарить на разогретом масле до золотистой корочки.
- Остудить, завернуть в фольгу и заморозить.
- Перед подачей разогреть в микроволновке 2 минуты.
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