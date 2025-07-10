Рулет с вау-эффектом из духовки — фарш и сыр превращаем в балдеж за полчаса

Этот рулет станет вашим любимым блюдом — сочный фарш, растопленный сыр и хрустящий бекон создают идеальную гармонию вкусов. Готовится просто, но выглядит по-праздничному, поэтому подойдет и для будничного ужина, и для особого случая.
Ингредиенты:
- фарш (свинина + говядина) — 800 г;
- бекон — 100 г (8–10 тонких ломтиков);
- сыр (чеддер или другой плавящийся) — 150 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- сушеные травы (орегано, базилик) — 1 ч. л.
Приготовление:
- Лук и чеснок мелко нарезать, слегка обжарить.
- Смешать фарш с яйцом, сухарями, специями и обжаренными овощами.
- На пищевую пленку выложить фарш пластом 1,5 см.
- Посыпать тертым сыром, оставив 2 см по краям.
- С помощью пленки свернуть плотный рулет.
- Обернуть ломтиками бекона, укладывая внахлест.
- Запекать при 180°C 40–45 минут.
Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.