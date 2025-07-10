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10 июля 2025 в 20:21

Рулет с вау-эффектом из духовки — фарш и сыр превращаем в балдеж за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет станет вашим любимым блюдом — сочный фарш, растопленный сыр и хрустящий бекон создают идеальную гармонию вкусов. Готовится просто, но выглядит по-праздничному, поэтому подойдет и для будничного ужина, и для особого случая.

Ингредиенты:

  • фарш (свинина + говядина) — 800 г;
  • бекон — 100 г (8–10 тонких ломтиков);
  • сыр (чеддер или другой плавящийся) — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • сушеные травы (орегано, базилик) — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать, слегка обжарить.
  2. Смешать фарш с яйцом, сухарями, специями и обжаренными овощами.
  3. На пищевую пленку выложить фарш пластом 1,5 см.
  4. Посыпать тертым сыром, оставив 2 см по краям.
  5. С помощью пленки свернуть плотный рулет.
  6. Обернуть ломтиками бекона, укладывая внахлест.
  7. Запекать при 180°C 40–45 минут.

Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

мясо
сыры
рецепты
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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