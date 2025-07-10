Рулет с вау-эффектом из духовки — фарш и сыр превращаем в балдеж за полчаса

Рулет с вау-эффектом из духовки — фарш и сыр превращаем в балдеж за полчаса

Этот рулет станет вашим любимым блюдом — сочный фарш, растопленный сыр и хрустящий бекон создают идеальную гармонию вкусов. Готовится просто, но выглядит по-праздничному, поэтому подойдет и для будничного ужина, и для особого случая.

Ингредиенты:

фарш (свинина + говядина) — 800 г;

бекон — 100 г (8–10 тонких ломтиков);

сыр (чеддер или другой плавящийся) — 150 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

сушеные травы (орегано, базилик) — 1 ч. л.

Приготовление:

Лук и чеснок мелко нарезать, слегка обжарить. Смешать фарш с яйцом, сухарями, специями и обжаренными овощами. На пищевую пленку выложить фарш пластом 1,5 см. Посыпать тертым сыром, оставив 2 см по краям. С помощью пленки свернуть плотный рулет. Обернуть ломтиками бекона, укладывая внахлест. Запекать при 180°C 40–45 минут.

Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.