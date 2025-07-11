Ленивый капустник: даже не надо включать духовку — готовим на сковороде

Эта нежная капустная запеканка готовится быстрее, чем разогревается духовка. Сочная капуста в воздушном яично-сметанном тесте получается невероятно ароматной и легкой. Идеальный ужин для тех, кто ценит простые и вкусные рецепты.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- сливочное масло — для жарки.
Приготовление:
- Капусту тонко нашинковать, смешать с рубленой зеленью.
- Яйца взбить с солью и сахаром.
- Добавить сметану, майонез и масло, перемешать.
- Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.
- Соединить с капустой, аккуратно перемешать.
- Выложить на смазанную сливочным маслом сковороду.
- Готовить под крышкой 10–12 минут на среднем огне.
- Перевернуть, подрумянить вторую сторону 5–7 минут.
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