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11 июля 2025 в 09:20

Ленивый капустник: даже не надо включать духовку — готовим на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная капустная запеканка готовится быстрее, чем разогревается духовка. Сочная капуста в воздушном яично-сметанном тесте получается невероятно ароматной и легкой. Идеальный ужин для тех, кто ценит простые и вкусные рецепты.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинковать, смешать с рубленой зеленью.
  2. Яйца взбить с солью и сахаром.
  3. Добавить сметану, майонез и масло, перемешать.
  4. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.
  5. Соединить с капустой, аккуратно перемешать.
  6. Выложить на смазанную сливочным маслом сковороду.
  7. Готовить под крышкой 10–12 минут на среднем огне.
  8. Перевернуть, подрумянить вторую сторону 5–7 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

капуста
овощи
еда
запеканки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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