Ленивый капустник: даже не надо включать духовку — готовим на сковороде

Ленивый капустник: даже не надо включать духовку — готовим на сковороде

Эта нежная капустная запеканка готовится быстрее, чем разогревается духовка. Сочная капуста в воздушном яично-сметанном тесте получается невероятно ароматной и легкой. Идеальный ужин для тех, кто ценит простые и вкусные рецепты.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 250 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зелень — по вкусу;

сливочное масло — для жарки.

Приготовление:

Капусту тонко нашинковать, смешать с рубленой зеленью. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить сметану, майонез и масло, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто. Соединить с капустой, аккуратно перемешать. Выложить на смазанную сливочным маслом сковороду. Готовить под крышкой 10–12 минут на среднем огне. Перевернуть, подрумянить вторую сторону 5–7 минут.

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