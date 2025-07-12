Раскрыто «наказание» для спецагентов после покушения на Трампа

Раскрыто «наказание» для спецагентов после покушения на Трампа CNN: агентов Секретной службы США повысили после покушения на Трампа

Агенты Секретной службы США почти не понесли наказания после покушения на президента Дональда Трампа в июле 2024 года на предвыборном митинге в Батлере, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его данным, некоторые сотрудники даже получили повышения.

Никого из тех агентов не призвали к ответственности, некоторых даже повысили, — заявил источник.

По данным инсайдеров, более десятка действующих и бывших сотрудников правоохранительных структур заявили об отсутствии ответственности среди высокопоставленных представителей ведомства. При этом основная часть дисциплинарных мер затронула сотрудников подразделения Секретной службы в Питтсбурге.

По словам агентов, внутри ведомства это вызвало недовольство. Многие сочли, что именно этот отдел сделали «козлом отпущения», чтобы прикрыть ошибки, допущенные на более высоком уровне.

За пределами офиса в Питтсбурге только один человек низкого ранга из службы безопасности Трампа и один снайпер, задействованные в тот день, были отстранены, — отметил неназванный чиновник.

Трамп во время покушения получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое получили травмы. Стрелявший — 20-летний Томас Мэтью Крукс — был ликвидирован на месте.

Ранее жителя города Сан-Антонио в штате Техас арестовали по обвинению в угрозах убийством Трампу. Отмечается, что 52-летний Роберт Эррера написал под публикацией о визите президента: «Я не промахнусь» и прикрепил к сообщению его фотографию. К другому посту американец добавил снимок штурмовой винтовки и боеприпасов с подписью: «Я просто приду за тобой».