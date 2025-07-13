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13 июля 2025 в 05:15

Без муки, но с кабачками! Готовим пиццу, которую можно есть даже на диете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца на кабачковом тесте — это вкусное и легкое блюдо, которое можно есть даже тем, кто сидит на диете. Основа из кабачков получается нежной, слегка хрустящей по краям, но мягкой внутри.

Вкус — свежий, с легкой сладостью кабачков, идеально сочетается с сыром, томатами и зеленью. Это блюдо кажется воздушным, но сытным, а главное — готовится просто!

Для теста натрите 2 средних кабачка, отожмите сок, добавьте 1 яйцо, 50 г муки (или овсяных хлопьев), соль и специи. Выложите массу на пергамент, сформируйте круг и запекайте 15 минут при 200°C. Затем смажьте основу томатным соусом, выложите начинку (ветчину, грибы, сыр, овощи — на выбор) и запекайте еще 10 минут. Готово!

Пицца мез муки, но с кабачками — это вкусно, полезно и необычно. Попробуйте — и вы влюбитесь!

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пицца
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кабачки
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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