Никакой сухости! Эти куриные блины со сметанным соусом — просто объедение

Никакой сухости! Эти куриные блины со сметанным соусом — просто объедение

Куриные блины с воздушной текстурой и насыщенным вкусом станут любимым блюдом всей семьи! Это идеальный вариант для завтрака, ужина или сытного перекуса. И главное, никакой сухости.

Блины получаются нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи, а пикантный сметанно-чесночный соус подчеркивает вкус курицы и делает блюдо сочным. Просто объедение! Подавайте горячими, полив соусом или подав его отдельно.

Для теста возьмите: 300 г куриного фарша, 1 яйцо, 100 мл молока, 5 ст. л. муки, соль, перец и зелень по вкусу. Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции — тесто должно получиться как на обычные блины, но плотнее. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Для соуса вам понадобится: 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, щепотка соли, 1 ч. л. лимонного сока и свежая зелень. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной, добавьте остальные ингредиенты и тщательно взбейте.

Простота приготовления и потрясающий вкус гарантируют, что этот рецепт станет частым гостем на вашем столе!

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