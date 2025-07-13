ВС России вышибают ВСУ «зубы» при попытке вцепиться в Белгородскую область Ганчев сообщил о сдерживании контрнаступления ВСУ на Волчанском направлении

Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление ВСУ на Волчанском направлении, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в комментарии ТАСС. Он уточнил, что украинским войскам не удается продвинуться в сторону Белгородской области. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг, — отметил Ганчев.

Глава ВГА добавил, что при отступлении украинская армия наносит удары по населенным пунктам, находящимся под контролем российских военных. По его словам, в результате обстрелов страдают мирные жители.

Если говорить только о 35 наших поселках, где установлен административный контроль, то это уже не менее 40 человек [пострадали с начала года], — подчеркнул Ганчев.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ прорвались в Мирополье в Сумской области. По данным украинских источников, российские войска применяют авиацию и реактивную артиллерию для удержания позиций и стабилизации линии фронта. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.