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13 июля 2025 в 20:53

ВС России вышибают ВСУ «зубы» при попытке вцепиться в Белгородскую область

Ганчев сообщил о сдерживании контрнаступления ВСУ на Волчанском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы РФ сдерживают контрнаступление ВСУ на Волчанском направлении, заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в комментарии ТАСС. Он уточнил, что украинским войскам не удается продвинуться в сторону Белгородской области. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг,отметил Ганчев.

Глава ВГА добавил, что при отступлении украинская армия наносит удары по населенным пунктам, находящимся под контролем российских военных. По его словам, в результате обстрелов страдают мирные жители.

Если говорить только о 35 наших поселках, где установлен административный контроль, то это уже не менее 40 человек [пострадали с начала года], — подчеркнул Ганчев.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ прорвались в Мирополье в Сумской области. По данным украинских источников, российские войска применяют авиацию и реактивную артиллерию для удержания позиций и стабилизации линии фронта. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

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