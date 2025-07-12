Крабовая вкуснятина с овощами и сыром — такой салатик вы еще не ели

Крабовая вкуснятина с овощами и сыром — такой салатик вы еще не ели

Этот крабовый салат перевернет ваше представление о привычных сочетаниях! Секрет — в идеальном балансе сочных овощей, пикантного чеснока и нежной текстуры сыра. Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 150 г;

помидоры — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

петрушка — 1/2 пучка;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки и перец нарежьте соломкой. Помидоры и сыр — кубиками. Чеснок раздавите, петрушку мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. Охладите 10 минут перед подачей.

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