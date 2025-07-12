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12 июля 2025 в 11:58

Крабовая вкуснятина с овощами и сыром — такой салатик вы еще не ели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот крабовый салат перевернет ваше представление о привычных сочетаниях! Секрет — в идеальном балансе сочных овощей, пикантного чеснока и нежной текстуры сыра. Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 150 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки и перец нарежьте соломкой.
  2. Помидоры и сыр — кубиками.
  3. Чеснок раздавите, петрушку мелко порубите.
  4. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом.
  5. Охладите 10 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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