Крабовая вкуснятина с овощами и сыром — такой салатик вы еще не ели

Этот крабовый салат перевернет ваше представление о привычных сочетаниях! Секрет — в идеальном балансе сочных овощей, пикантного чеснока и нежной текстуры сыра. Готовится за 5 минут, а исчезает со стола мгновенно.
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 150 г;
- помидоры — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- петрушка — 1/2 пучка;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Крабовые палочки и перец нарежьте соломкой.
- Помидоры и сыр — кубиками.
- Чеснок раздавите, петрушку мелко порубите.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом.
- Охладите 10 минут перед подачей.
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