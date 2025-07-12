Украинские военкоматы повторно призывают в армию военнослужащих, недавно вернувшихся из российского плена. Источники в силовых структурах РФ сообщили ТАСС о систематическом нарушении Киевом международных норм.

В качестве примера приводится случай с Андреем Коломийцем, известным активистом событий на Майдане. Его, как и других освобожденных, после возвращения на родину снова отправляют в зону боевых действий.

Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Одессе на территории завода «Стальканат» было уничтожено подземное управление ТЦК. По данным источников, удар нанесли девять беспилотников «Герань». В городе в это время также прогремело несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Позже стало известно, что российская армия изменила тактику и начала наносить удары по ТЦК в русскоязычных регионах Украины. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.