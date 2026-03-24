24 марта 2026 в 10:30

Вместо торта — нежное творожное чудо с ананасом: без теста, сахара и выпечки

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, консервированные ананасы и желатин — и готовлю нежное, кремовое лакомство прямо в холодильнике. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта без лишних хлопот.

Его необычность в том, что всего из трех ингредиентов получается изысканный десерт, который выглядит так, будто над ним трудились в кондитерской, а по вкусу напоминает нежный мусс с ананасовыми нотками.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, кремовая консистенция, которая тает во рту, с сочными кусочками ананаса и легкой кислинкой творога. Десерт в меру сладкий, очень нежный и идеально подходит к чаю или кофе.

Для приготовления вам понадобится: 800 граммов творога, 30 граммов быстрорастворимого желатина, 100 миллилитров воды, 1 банка консервированных ананасов (565 граммов). Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Слейте сироп с ананасов, добавьте его к творогу и измельчите блендером до однородности.

Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не кипятя, и влейте в творожную массу, хорошо перемешайте. Ананасы нарежьте небольшими кусочками, добавьте к массе, перемешайте. Вылейте в форму и уберите в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр
На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр
Это овсяное печенье с шоколадом — мой билет в детство. Тот самый вкус, хруст и аромат, которые заставят закрыть глаза от удовольствия
Это овсяное печенье с шоколадом — мой билет в детство. Тот самый вкус, хруст и аромат, которые заставят закрыть глаза от удовольствия
На сладенькое в пост готовлю яблоки, груши и персики: три рецепта запеченных фруктов
На сладенькое в пост готовлю яблоки, груши и персики: три рецепта запеченных фруктов
Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком
Кокосовая пасха к празднику: традиция и вкуснейший десерт со сгущенным молоком
Мария Левицкая
М. Левицкая
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

