Вместо торта — нежное творожное чудо с ананасом: без теста, сахара и выпечки

Беру творог, консервированные ананасы и желатин — и готовлю нежное, кремовое лакомство прямо в холодильнике. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта без лишних хлопот.

Его необычность в том, что всего из трех ингредиентов получается изысканный десерт, который выглядит так, будто над ним трудились в кондитерской, а по вкусу напоминает нежный мусс с ананасовыми нотками.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, кремовая консистенция, которая тает во рту, с сочными кусочками ананаса и легкой кислинкой творога. Десерт в меру сладкий, очень нежный и идеально подходит к чаю или кофе.

Для приготовления вам понадобится: 800 граммов творога, 30 граммов быстрорастворимого желатина, 100 миллилитров воды, 1 банка консервированных ананасов (565 граммов). Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Слейте сироп с ананасов, добавьте его к творогу и измельчите блендером до однородности.

Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке, не кипятя, и влейте в творожную массу, хорошо перемешайте. Ананасы нарежьте небольшими кусочками, добавьте к массе, перемешайте. Вылейте в форму и уберите в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

