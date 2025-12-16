Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:30

Вместо сырников и оладий: вкуснейшие лепешки из кефира и творога — такие простые, но безумно вкусные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо сырников и оладий: вкуснейшие лепешки из кефира и творога — такие простые, но безумно вкусные. Мягкие, нежные и очень сытные лепешки, которые выручают, когда хочется чего-то домашнего и быстрого. Кефир делает тесто воздушным, а творог добавляет приятную мягкость и легкую сливочность. Такие лепешки хороши сами по себе, с соусами или как замена хлебу к супу и салату.

Ингредиенты на 6–8 лепешек: кефир — 200 мл, творог — 150 г, яйцо — 1 шт., мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л. (или 1/2 ч. л. соды), соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л. (по желанию), сливочное масло — для жарки.

Приготовление: в миске соедините кефир, творог и яйцо, разомните вилкой до однородности. Добавьте соль, сахар и разрыхлитель, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, не липкое тесто. Разделите тесто на 6–8 частей, каждую скатайте в шар и раскатайте в лепешку толщиной около 0,5 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла и обжаривайте лепешки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Ранее мы готовили шаурму «Тропики», которую хвалили все гости вечеринки. Никто не ожидал, что сочетание с ананасом будет таким бомбическим.

