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11 июня 2026 в 13:00

Вместо свеклы с майонезом делаю этот салат: на второй и третий день он только вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
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Салат со свеклой — это универсальное блюдо, которое заменит классические салаты с майонезом, станет отличным гарниром и даже заправкой для борща.

Для приготовления понадобится: 1 кг вареной свеклы, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сахара, соль, перец.

Рецепт: свеклу натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте тертую морковь и чеснок, тушите 3–5 минут. Добавьте свеклу, томатную пасту, соль, перец, сахар и уксус. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 5 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат по этому рецепту. Оказалось, он чем больше стоит, тем вкуснее — идеальный вариант для приготовления сразу на неделю. Любители пикантного вкуса могут добавить в салат немного изюма или грецких орехов.

Ранее стало известно, как приготовить салат-закуску из кабачков.

Проверено редакцией
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