30 октября 2025 в 09:07

Вместо шарлотки готовлю эту бабку — обновил старый рецепт и получил крышесносный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я узнал от бабушки, которая готовила такую бабку каждую осень, когда поспевали яблоки. Сочетание воздушного дрожжевого теста с кисло-сладкими яблоками и ароматом корицы создает неповторимый вкус детства. Теперь я сам продолжаю эту традицию и готовлю бабку для своей семьи, когда хочется настоящего домашнего уюта.

Для теста мне нужно: мука (500 г), молоко (250 мл), сливочное масло (100 г), яйца (2 шт.), сахар (100 г), сухие дрожжи (10 г), соль (щепотка). Для начинки: яблоки (4-5 шт., около 600 г), корица (1 ст. л.), сахар (50 г), сливочное масло (50 г). Готовлю так: замешиваю дрожжевое тесто и даю подойти 1–1,5 часа. Раскатываю в прямоугольник, смазываю растопленным маслом, посыпаю корицей с сахаром и выкладываю тонкие дольки яблок. Сворачиваю рулетом, укладываю в форму кольцом и даю постоять 20 минут. Смазываю яйцом и выпекаю при 180 °C 35–40 минут. Полностью остужаю в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

