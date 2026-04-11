11 апреля 2026 в 11:30

Вместо привычного печенья на Пасху готовлю «Огоньки»: с яблочной начинкой и нежной песочной основой

Беру масло, муку и яблочное повидло — и пеку печенье, которое похоже на яркие огоньки свечей. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или в качестве декора праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, нежное песочное тесто, а внутри — сладкая, чуть кисловатая начинка из повидла, которая делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 100 г размягченного сливочного масла, 50 мл молока, 1 яйцо, 50 г сахара, 250–270 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли, 170 г густого повидла (яблочного), сахарная пудра для украшения.

В миске взбейте яйцо с сахаром, солью и ванильным сахаром, добавьте молоко, затем размягченное масло. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто в круг, разрежьте на 8 секторов, сделайте надрезы, выложите повидло, защипните края, придавая форму «огоньков». Выпекайте при 180 °С 10 минут. Остудите, посыпьте пудрой. Это печенье исчезает мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

