Вместо надоевших творожников — эта красота: 300 г творога и 2 яйца — сладкий подарок к чаю

Беру старый творог, яйца и муку — и жарю воздушные бантики, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, румяные, с хрустящей корочкой и нежной творожной серединкой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды, 20 мл растительного масла в тесто и 200 мл для жарки, 300 г муки. Творог разомните вилкой или пробейте блендером, добавьте яйца, сахар, соль, соду и масло, перемешайте.

Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Раскатайте в пласт толщиной 7–8 мм, нарежьте прямоугольниками. Каждый прямоугольник защипните пальцами посередине, формируя бантик. Разогрейте масло в сковороде, обжаривайте бантики с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте с сахарной пудрой, сметаной или просто к чаю. Эти бантики спасут любой творог и порадуют всю семью.

