Военэксперт назвал способ снабжения гарнизона ВСУ в Константиновке

Гарнизон Вооруженных сил Украины в Константиновке в ДНР, лишенный наземного снабжения, может снабжаться дронами по воздуху, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, для ВСУ там складывается критическая ситуация и даже дроны могут не спасти положение.

Если наземные пути снабжения были перекрыты, то остается только один вариант доставки припасов — дронами. Но это эффективно, когда надо снабжать единичного бойца или малую группу в несколько человек. Если там голодает весь гарнизон из сотен людей, то им мало что поможет. С помощью радиоперехвата и наблюдения, а также благодаря работе наших систем РЭБ большинство дронов-снабженцев будут сбивать еще на подлете. Гарнизон не сможет добраться до их груза, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские войска сталкиваются с серьезными потерями в Константиновке Донецкой Народной Республики. При этом их снабжение в городе оказалось дестабилизировано, а подразделения армии России сумели рассечь украинскую группировку, вклинившись в оборонительные порядки противника и фактически разделив их на части. По словам эксперта, несмотря на активные контрудары со стороны ВСУ, российские силы продолжают успешно продвигаться в южной части города.