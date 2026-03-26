26 марта 2026 в 15:24

Ветеринар раскрыла, как помочь питомцу сбросить вес без лишнего стресса

Ветеринар Богданова: подвижные игры помогут питомцам сбросить вес без стресса

Подвижные игры помогут питомцам сбросить лишний вес без стресса, рассказала в беседе с LIFE.ru ветеринар Дарья Богданова. По ее мнению, для кошек будет полезен интерактив с удочками-дразнилками и мячиками. Собакам с ожирением, в свою очередь, нужны более длительные и активные прогулки.

Ожирение — это болезнь, а не «милая упитанность». Избыточная масса тела несет большие риски для здоровья и развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы и многие другие, — предупредила Богданова.

Прежде всего она посоветовала показать животное с ожирением врачу — специалист поможет скорректировать питание и режим питомца. По ее словам, именно плавное снижение массы тела — примерно на 2% в неделю — будет безопасным для организма. Важно не только пересмотреть размер порции любимца, но и попробовать технику медленного кормления. В этом могут помочь миски-лабиринты и другие приспособления.

Ранее ветеринар Наталья Сысоева напомнила, что при установлении устойчивой плюсовой температуры от пяти градусов необходимо начать обрабатывать питомцев от клещей. Она подчеркнула, что в этот период членистоногие выходят из состояния покоя и становятся активными.

питомцы
собаки
кошки
ветеринары
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

