Вместо молока в тесто лью кефир — так куличи получаются более пористыми и влажными

Куличи на кефире — это проверенный способ получить более пористый, влажный и ароматный мякиш, чем на молоке. Кефирная кислота делает тесто нежным, выпечка становится волокнистой и долго не черствеет.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 200 мл кефира (комнатной температуры), 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 25 г свежих дрожжей (или 8 г сухих), 100 г изюма или цукатов, ванилин, щепотка соли.

Рецепт: в теплом кефире растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут для опары. Яйца взбейте с сахаром и солью. Добавьте растопленное масло, опару и ванилин, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 10–15 минут до гладкости. В конце добавьте изюм, обвалянный в муке.

Дайте тесту подойти в тепле 1,5-2 часа, обомните и разложите по формам на 1/3. Дайте подойти до краев. Выпекайте при 170–180 °C 35–50 минут. Готовые куличи остудите и украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как испечь без дрожжей кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка.